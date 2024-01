Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în două atentate cu bombă în apropierea mormântului generalului Gărzilor Revoluționare iraniene Qasem Soleimani, la a patra aniversare a asasinării acestuia, potrivit presei de stat, citată de BBC.

UPDATE 15.54 Două explozii provocate de "atacuri teroriste" au ucis peste 70 de persoane şi rănit alte zeci în apropierea unui cimitir din Iran, unde avea loc o ceremonie de comemorare a asasinării comandantului Forţei Al-Quds din cadrul Corpului Gărzilor Revoluţionare ale Iranului în 2020, generalul Qassem Soleimani, într-un atac cu dronă al Statelor Unite, a relatat miercuri presa de stat iraniană, citată de Reuters, arată agerpres.

In #Iran, as a result of explosions near the grave of Qassem Soleimani, according to local media, 73 people were killed and 170 people were injured. The bombs planted near the cemetery were activated remotely. Iranian authorities called the incident a terrorist attack. pic.twitter.com/Ghcy13Ndnl