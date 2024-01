Vizita președintelui Iranului în Turcia: Erdogan l-a așteptat pe Raisi la Ankara FOTO VIDEO

Președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a vizitat, miercuri, 24 ianuarie, Turcia. Erogan l-a aștetat la Ankara într-o aparentă încălzire a relațiilor turco-iraniene.

Vizita are loc în contextul situației dificile dintre Israel și Hamas. Ebrahim Raisi declara, sâmbătă, că va răzbuna moartea a cinci membri ai Gardienilor Revoluţiei, care ar fi fost ucişi de armata israeliană într-un atac în Siria, arată digi24.

President Recep Tayyip Erdoğan welcomed President Ebrahim Raisi of Iran, who is paying a visit to Türkiye for the 8th Meeting of the Türkiye-Iran High-Level Cooperation Council, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/qCAKOGXcdg