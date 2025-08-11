Iranul anunță că va bloca un eventual coridor american în Caucaz, cu sau fără sprijinul Rusiei

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 10 August 2025, ora 23:46
Iranul anunță că va bloca un eventual coridor american în Caucaz, cu sau fără sprijinul Rusiei
Ali Akbar Velayati, consilier principal al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei/ FOTO:X/@Megatron_ron

Ali Akbar Velayati, consilier principal al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că Iranul se va opune oricărei încercări de creare a unui coridor controlat de Statele Unite în regiunea Caucazului, indiferent dacă această opoziție va fi sau nu susținută de Rusia.

Într-un interviu acordat agenției de presă iraniene Tasnim, Velayati a criticat ideea așa-numitului „coridor Zangezur”, sau „ruta Trump” care ar urma să lege Republica Azerbaidjan de exclava Nakhchivan, susținând că acest plan ar modifica echilibrul geopolitic din regiune și ar amenința integritatea teritorială a Armeniei.

Oficialul iranian a susținut că acest proiect este perceput negativ atât de către Teheran, cât și de o parte a populației armene și a afirmat că prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și-ar fi exprimat anterior opoziția față de inițiativă, în acord cu poziția Iranului.

Opoziție față de prezența NATO în regiune

Potrivit lui Velayati, coridorul propus nu reprezintă doar o rută comercială, ci un plan politic cu implicații strategice, ce ar favoriza extinderea influenței NATO în apropierea granițelor Iranului și Rusiei. El a sugerat că o astfel de mișcare ar permite Alianței Nord-Atlantice „să se poziționeze între Iran și Rusia”, lucru pe care Teheranul îl consideră inacceptabil.

„Iranul nu va permite ca acest coridor să devină o rampă de lansare pentru prezența NATO în regiune”, a declarat Velayati, adăugând că, din perspectiva sa, Rusia ar împărtăși o poziție strategică similară.

El a mai afirmat că Republica Azerbaidjan și Nakhchivan ar putea fi conectate prin teritoriul iranian, fără a fi necesară o rută care să traverseze Armenia.

Critici față de inițiativele SUA în Liban, Irak și Yemen

În cadrul aceluiași interviu, Velayati a criticat planurile atribuite Statelor Unite privind dezarmarea mișcării Hezbollah în Liban, catalogându-le drept „comploturi” care, în opinia sa, nu vor avea succes. El a susținut că Hezbollah continuă să joace un rol esențial în apărarea Libanului împotriva agresiunii israeliene și că dezarmarea grupării ar periclita securitatea țării.

Oficialul iranian a făcut referire și la afirmații atribuite fostului premier irakian Nouri al-Maliki, potrivit cărora următoarea etapă ar viza dezarmarea Unităților de Mobilizare Populară din Irak (Hashd al-Shaabi). Velayati a reiterat sprijinul Iranului pentru ambele grupări și a avertizat că, în lipsa acestora, „Statele Unite ar putea prelua controlul asupra Irakului”.

Referiri la conflictul din Yemen

Comentând situația din Yemen, consilierul iranian a afirmat că forțele houthi controlează strâmtoarea Bab al-Mandab și continuă să se opună la ceea ce el a descris drept „planurile Statelor Unite, Regatului Unit și ale altor actori occidentali”.

El a lăudat, de asemenea, ceea ce a numit „rezistența” forțelor siriene și a prezis o intensificare a opoziției față de Israel în regiune.

