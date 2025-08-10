Iranul își ascunde oamenii de știință nucleari rămași în viață, pe fondul temerilor legate de noi asasinate

Iranul a mutat în locații sigure majoritatea oamenilor de știință implicați în programul său nuclear, în contextul în care peste 30 de cercetători ar fi fost eliminați în atacuri atribuite Israelului, potrivit unor surse citate de The Telegraph.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat că acești specialiști nu mai locuiesc în propriile case și nici nu mai predau în universități. Ei au fost relocați, împreună cu familiile lor, în vile situate în zone sigure din Teheran sau în orașe de pe coasta nordică a țării.

„Cei care predau în universități au fost înlocuiți cu persoane fără legături cu programul nuclear”, a precizat oficialul.

Documente consultate de The Telegraph includ numele a peste 15 dintre acești oameni de știință, despre care Israelul susține că figurează pe o listă de aproximativ 100 de persoane considerate ținte potențiale. Sursele israeliene afirmă că acești supraviețuitori se confruntă cu o alegere dificilă: să continue lucrul în domeniul nuclear, asumându-și riscul de a fi eliminați, sau să se retragă din activitate.

Contextul tensiunilor a fost amplificat de execuția, săptămâna aceasta, a unui cercetător iranian acuzat de trădare. Roozbeh Vadi, care lucra într-una dintre cele mai sensibile instalații nucleare ale Iranului, a fost spânzurat, autoritățile susținând că ar fi furnizat informații Israelului, facilitând atacurile asupra colegilor săi în timpul conflictului de 12 zile din luna iunie.

Israelul, cu degetul pe trăgaci

Israelul consideră că o nouă generație de oameni de știință iranieni este pregătită să preia sarcinile celor eliminați. În ciuda măsurilor sporite de securitate, aceștia sunt descriși drept „morți care umblă”.

Structura programului nuclear iranian este concepută astfel încât fiecare specialist-cheie să aibă un adjunct, iar cercetările să se desfășoare în echipe mici, pentru a asigura continuitatea în caz de atac.

Surse israeliene afirmă că unii dintre oamenii de știință care au supraviețuit au fost deja integrați în programul de armament nuclear, desfășurat în cadrul Organizației pentru Inovație și Cercetare în Apărare (SPND). Aceștia ar avea expertiză în domenii precum fizica neutronilor, explozibili și proiectarea focoaselor nucleare.

Ronen Solomon, analist israelian în domeniul apărării, a declarat că unii dintre acești specialiști ar fi contribuit la adaptarea rachetelor Shahab-3 pentru încărcături nucleare – un element esențial pentru capacitatea Iranului de a livra armament nuclear.

„Chiar dacă mulți dintre cei eliminați se concentrau pe proiectarea focoaselor, cei rămași sunt la fel de importanți din punct de vedere strategic, întrucât stăpânesc tehnologia de livrare”, a explicat el, adăugând că atacurile israeliene din iunie 2025 au vizat și infrastructura de rachete balistice.

Potrivit informațiilor israeliene, nucleul cunoașterii care alimentează programul nuclear iranian este strâns legat de mediul academic, ceea ce ar explica atacurile recente asupra universităților Shahid Beheshti și Imam Hossein din Teheran, instituții asociate cu armata și cercetarea nucleară.

Autoritățile de la Teheran revizuiesc măsurile de protecție pentru personalul implicat în programul nuclear

Oficial, Iranul susține că programul său nuclear are scopuri strict pașnice, iar activitățile sunt desfășurate sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Totuși, unii lideri iranieni încep să își exprime public nemulțumirea față de strategia actuală. Seyed Alireza Sadighi Saber, fratele unui cercetător ucis în atacurile israeliene, a cerut o reevaluare a doctrinei nucleare a țării.

„Dacă Iranul ar fi vrut să construiască arme nucleare, le-ar fi avut deja. Dar pentru că am ales calea pașnică, inamicul a început asasinarea oamenilor noștri de știință și a elitei noastre”, a spus el la funeraliile fratelui său, Mohammad Reza Sadighi Saber, om de știință și cadru universitar, ucis alături de familia sa – inclusiv doi copii – în timpul atacurilor.

Aceste apeluri intervin într-un moment în care autoritățile de la Teheran revizuiesc măsurile de protecție pentru personalul implicat în programul nuclear. Dacă anterior securitatea era gestionată de o singură unitate a Gărzilor Revoluționare, acum mai multe agenții sunt implicate, ca urmare a neîncrederii apărute în interiorul sistemului.

„Toți au fost întrebați dacă mai au încredere în gărzi. Unii au răspuns negativ și au primit altele noi”, a spus oficialul iranian.

Printre victimele atacurilor din 13 iunie s-au numărat și cercetători importanți în domeniul radiofarmaceuticelor și al fizicii nucleare. Amir Hossein Faghi, un nume proeminent în dezvoltarea aplicațiilor medicale ale energiei nucleare, a fost și el ucis. El apăruse la televiziunea de stat în 2022, vorbind despre tratamente împotriva cancerului cu ajutorul radiofarmaceuticelor.

Colaboratorii săi l-au comparat cu Majid Shahriari, un alt om de știință asasinat în 2010.

Atacurile au afectat infrastructura academică și științifică a Iranului, diminuând semnificativ expertiza acumulată în ultimele decenii în domenii critice pentru programul nuclear al țării.

