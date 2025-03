Un fenomen înfiorător a avut loc pe plaja Silver and Red Beach, situată pe Insula Hormuz, când ape de un roșu sângeriu a inundat țărmul, speriind turiștii și locuitorii din zonă.

Imaginile tulburătoare, înregistrate de turiști, au surprins momentul în care plaja a fost cuprinsă de o apă roșie ca sângele, un spectacol înfricoșător care a atras atenția a milioane de privitori. Insula Hormuz, cunoscută și sub numele de „insula curcubeu”, este o destinație turistică mai puțin frecventată, aflată la mare distanță de țărmul Iranului, o insulă aproape nelocuită, dar cu un peisaj fascinant.

The shores of the Iranian island of Hormuz have turned blood red. This is all due to heavy rainfall and high levels of iron oxide in the soil, which gives the water a red colour. pic.twitter.com/19t7IwzhbR — Still Learning (@Still_learner) March 12, 2025

„Puterea lui Dumnezeu... Cât de frumos și uimitor este!”, a comentat un utilizator pe rețelele de socializare, impresionat de acest fenomen rar.

Aceste scene uimitoare sunt o atracție constantă pe coastă, care se repetă pe tot parcursul anului, datorită conținutului ridicat de oxid de fier din solul vulcanic al insulei. Mineralele care se amestecă cu mareele puternice dau țărmului o culoare roșie intensă, ca și cum cineva ar fi turnat vopsea roșie în mare. Solul vulcanic bogat, cunoscut sub numele de „sol gelack”, are și utilizări industriale, fiind folosit în vopsitorii, cosmetice, sticlărie și ceramică.

În plus, acest sol joacă un rol important și în bucătăria locală, fiind utilizat în prepararea unor sosuri și gemuri tradiționale. Potrivit organizației Iran Tourism and Touring, „Plimbându-te pe mal, vei întâlni părți din nisip care strălucesc datorită compușilor metalici, un spectacol cu adevărat fascinant la răsărit sau apus. Culoarea solului se schimbă continuu în timp ce te plimbi sau călărești, iar Insula Hormuz adăpostește o sol de culoare roșie comestibil și alte 70 de minerale colorate.”

WATCH | The shores of the Iranian island of #Hormuz have turned blood red. This is all due to heavy rainfall and high levels of iron oxide in the soil, which gives the water a red colour.#Iran #Redrain pic.twitter.com/9cqdmn7Wqv — TIMES NOW (@TimesNow) March 13, 2025

În trecut, au apărut videoclipuri care susțineau că plajele din zonă s-au transformat în roșu din cauza unor condiții meteorologice extreme. Cu toate acestea, turiștii pot experimenta acest fenomen rar pe tot parcursul anului, indiferent de vreme.

Fenomenul nu este unic în Iran. În Torrevieja, Spania, există un lac roz ciudat, a cărui culoare se datorează unei bacterii neobișnuite care trăiește în apa sărată, iar în Marea Britanie, mii de mici planctonuri bio-luminescente au putut fi văzute emițând lumină atunci când au fost perturbate de valuri. Acest lucru a făcut ca țărmul plajei Sheerness din Kent să se aprindă de un albastru electric strălucitor.

Care este cauza apei de mare roșii?

Fenomenul apare atunci când apa de mare se amestecă cu solul vulcanic al plajei. Solul are un conținut ridicat de oxid de fier și este cunoscut sub numele de sol gelack. Are un conținut ridicat de oxid de fier datorită rocilor vulcanice de pe insulă. Atunci când se amestecă cu mareele, rezultatul este o apă de mare roșie ca sângele care strălucește și pare desprinsă dintr-un film. Solul gelack, sau ocru roșu, este un produs de export al regiunii, fiind utilizat în produsele cosmetice pentru vopsire și, de asemenea, ca produs alimentar comestibil, precum și în sticlă și ceramică. Localnicii folosesc adesea solul la prepararea gemurilor și sosurilor pentru bucătăria locală.

