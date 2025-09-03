Iranul își ascunde echipamentele nucleare critice. Un nou conflict între Israel și Iran ar putea izbucni până la sfârșitul anului

Iranul își ascunde echipamentele nucleare critice. Un nou conflict între Israel și Iran ar putea izbucni până la sfârșitul anului
Natanz, una dintre cele mai importante locații pentru îmbogățirea uraniului, bombardată de israelieni/FOTO:X/@THE_REAL_TIM_K

Iranul a început să relocheze echipamente esențiale din complexul nuclear de la Natanz, în contextul temerilor privind noi lovituri aeriene, arată imagini satelitare recente analizate de experți internaționali.

Imaginile, obținute de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională (ISIS), indică faptul că aproape toate cele 24 de unități de răcire industriale („chillers”) au fost îndepărtate de la pozițiile lor inițiale. Acestea sunt componente cheie pentru menținerea temperaturii optime a centrifugelor utilizate în procesul de îmbogățire a uraniului – echipamente sensibile ce necesită condiții stricte de funcționare.

Echipamentele au fost redistribuite în diferite zone ale perimetrului securizat de la Natanz, inclusiv pe platforme pentru elicoptere și în apropierea unor facilități de apă. Specialiștii consideră că relocarea acestora are scopul de a le face mai dificil de identificat și de țintit în eventualitatea unor noi atacuri.

Potrivit unor surse internaționale, centrala rămâne nefuncțională după atacurile aeriene recente atribuite Israelului, iar alimentarea cu energie electrică este încă întreruptă. În acest context, mutarea echipamentelor este interpretată drept o măsură de protecție în fața unui posibil nou val de lovituri.

Un program nuclear în defensivă

„Iranul este, în mod clar, într-o poziție defensivă, încercând să salveze ce mai poate din programul său nuclear afectat”, a declarat Behnam Taleblu, director al programului pentru Iran din cadrul Foundation for Defense of Democracies.

David Albright, expert în programe nucleare clandestine și fondator al ISIS, susține că imaginile indică temeri profunde în rândul liderilor iranieni. „Mutarea acestor echipamente arată că Iranul se teme de un nou atac care ar putea distruge și mai mult din infrastructura de centrifuge. Costul relocării este un indiciu clar că instalația rămâne închisă”, a afirmat Albright.

Aceste evoluții reaprind întrebările privind viitorul programului nuclear iranian și ritmul cu care Teheranul ar putea relua activitățile de îmbogățire a uraniului.

Situația pe teren: cât de mult a fost afectat programul?

În timpul conflictului din vară, administrația Trump a susținut că infrastructura nucleară a Iranului a fost „complet distrusă”. La sfârșitul lunii iunie, președintele american a calificat loviturile drept „un succes militar spectaculos”.

Cu toate acestea, o evaluare internă a Pentagonului a concluzionat că impactul a fost mai redus decât s-a estimat inițial. Deși trei situri nucleare au fost afectate în iulie, facilități subterane bine fortificate, precum centrul de la Fordo, au rămas în mare parte intacte.

Conform evaluării, programul nuclear al Iranului a fost întârziat cu doar câteva luni, iar o parte din uraniul îmbogățit ar fi rămas neafectată.

Cameron Khansarinia, de la Uniunea Națională pentru Democrație în Iran, afirmă că eforturile de protejare a instalațiilor dovedesc determinarea regimului de la Teheran de a continua dezvoltarea unei arme nucleare „cu orice preț”.

El avertizează că, în cazul în care Iranul nu va putea produce tehnologie nucleară la nivel intern, ar putea apela la aliați internaționali precum Coreea de Nord.

„Cronometrul ticăie”

Experții nu au ajuns la un consens privind amploarea întârzierii suferite de programul nuclear. O analiză publicată recent de ISIS, intitulată „A Diagram of Destruction”, estimează că atacurile au amânat cu 1 până la 2 ani capacitatea Iranului de a produce o armă nucleară livrabilă.

Totuși, dezvoltarea unei capacități nucleare complete – inclusiv rachete balistice – ar putea dura mai mult.

În pofida pagubelor, unele elemente ale programului rămân intacte, inclusiv stocuri de uraniu și centrifuge neutilizate. Analiștii avertizează că reluarea activităților ar putea fi rapid detectată și ar declanșa noi atacuri, potențial mai devastatoare.

Raportul notează că și „calea plutoniului” a fost afectată – inclusiv instalațiile de la reactorul Arak.

Schimbări diplomatice și tensiuni persistente

Vicepreședintele NUFDI a declarat că singura soluție reală pentru a opri ambițiile nucleare ale Iranului este o schimbare de regim. „Problema nu este doar cu tehnologia, ci cu cine deține controlul. Adevăratul sfârșit al amenințării nucleare iraniene va veni doar odată cu sfârșitul Republicii Islamice”, a afirmat Khansarinia.

Pe plan diplomatic, Iranul respinge presiunile occidentale. O scrisoare comună semnată de Iran, China și Rusia califică tentativele europene de a reimpune sancțiuni ca fiind „ilegale” și „distructive”.

Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că tentativele de a activa mecanismul de sancțiuni sunt „fără temei legal și motivate politic”, subliniind că Statele Unite au fost primele care au încălcat acordul nuclear din 2015, urmate de aliații europeni.

O nouă confruntare, tot mai probabilă?

Unii analiști avertizează că un nou conflict între Israel și Iran ar putea izbucni până la sfârșitul anului.

Trita Parsi, vicepreședinte al Institutului Quincy, susține că Iranul anticipează un nou atac și se pregătește. „În timpul războiului anterior, Iranul și-a dozat reacțiile, pregătindu-se pentru un conflict de durată”, a spus Parsi.

În opinia sa, deși atacurile au provocat daune importante, ele nu au reușit să distrugă în mod decisiv programul nuclear. „Trump nu a 'anihilat' complet programul nuclear iranian, iar problema rămâne nerezolvată”, a conchis el.

În final, Parsi consideră că ceea ce s-a obținut este doar „o victorie parțială” – iar faza următoare a confruntării ar putea începe mai curând decât se așteaptă mulți observatori.

Statele americane care introduc un curs de arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani. Ce vor învăța
Statele americane care introduc un curs de arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani. Ce vor învăța
Încă din prima lor zi de şcoală, de la vârsta de 5 ani, elevii americani beneficiază de un nou modul de învăţământ care atrage atenţia: un curs de siguranţă în ceea ce priveşte...
Decizia lui Trump de a trimite Garda Națională la Los Angeles, împotriva dorinței guvernatorului, a fost ilegală, a decis un judecător federal
Decizia lui Trump de a trimite Garda Națională la Los Angeles, împotriva dorinței guvernatorului, a fost ilegală, a decis un judecător federal
Un judecător federal din statul California a decis că trimiterea Gărzii Naţionale, de către preşedintele Donald Trump, la Los Angeles, în vara anului 2025, a fost ilegală, relatează BBC....
