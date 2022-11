Iranul și drama unei națiuni sfâșiate: ce s-a întâmplat în tribune și pe teren la meciul cu Țara Galilor

Amenințați de regimul de la Teheran, jucătorii Iranului au ales să cânte imnul țării înaintea partidei cu Țara Galilor pe care au câștigat-o cu 2-0. În tribune, fanii care aveau mesaje de susținere pentru protestatari au fost nevoiți să renunțe la acestea.

Iranul e o națiune sfâșiată. Regimul de la Teheran condus de ayatollahul Ali Khamenei suprimă prin forță protestele declanșate după moartea Mahsei Amini, o femeie kurdă de 22 de ani, arestată de poliţia morală pentru că se presupune că şi-a purtat hijab-ul într-un mod inadecvat.

Disidenți politici sunt condamnați la moarte și până acum cel puțin 21 de persoane au fost omorâte.

Naționala Iranului a anunțat că este de partea poporului și a ales să nu cânte imnul la meciul contra Angliei. Amenințați cu represalii la întoarcerea acasă (un politican de top din Iran a cerut chiar înlocuirea de urgență a tuturor jucătorilor), fotbaliștii Iranului au "mormăit" de data aceasta versurile înaintea partidei cu Țara Galilor.

În tribune, unii fani plângeau, alții fluierau.

📸 - Lots of emotions during the National anthem of Iran. pic.twitter.com/vTqIFD92J9