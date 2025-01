Armata iraniană testează roboți de luptă pentru a-și întări capabilitățile militare, în cadrul unui proiect ambițios care vizează integrarea tehnologiei avansate pe câmpul de luptă. Nozar Nemati, comandantul adjunct al Forțelor Terestre ale Armatei iraniene, a declarat pentru Tehran Times că unitățile sale au început să utilizeze aceste dispozitive în manevrele militare din urmă cu două luni, scrie Newsweek.

Această mișcare vine într-un context de tensiuni regionale și internaționale, Iranul având în față o presiune militară tot mai mare, inclusiv din partea Statelor Unite și Israelului. În cadrul unui exercițiu militar desfășurat în nord-estul țării, la care au participat Garda Revoluționară Islamică (IRGC), armata regulată și Garda de Coastă, au fost incluse o gamă variată de roboți de luptă. Detalii despre modelele testate nu au fost oferite, însă se știe că aceștia includ vehicule terestre autonome (UGV) și vehicule aeriene fără pilor (UAV), printre care și faimoasa dronă kamikaze Shahed-136, folosită și în atacurile rusești asupra Ucrainei.

⚡️BREAKING

Iran's army has received a delivery of new drones

● Karrar UAV (jet interceptor, Kamikaze missions, shooting down slow-flying aerial objects)

● Arash kamikaze UAV

● Ababil 4/5 UAV pic.twitter.com/iwJLfDrgv0