Iranul trage rachete balistice drept avertisment la adresa Israelului. „Sunt capabile să distrugă o ţară” VIDEO

Iranul a tras vineri, 24 decembrie, mai multe rachete balistice, după cinci zile de exerciţii militare care, avertizează generali iranieni, constituie un avertisment la adresa Israelului, inamicul său jurat..

”Aceste exerciţii au fost concepute pentru a răspunde ameninţărilor proferate în ultimele zle de regimul sionist”, a avertizat la televiziunea de stat generalul Mohammad Bagheri, şeful Statului Major al Forţelor armate iraiene, referindu-se la Israel.

Iran has fired ballistic and cruise missiles as part of a five-day military drill, which extends across the country and into the Persian Gulf. State media also hailed the pinpoint accuracy of bomb-dropping drones. pic.twitter.com/zFUAK1HqqK