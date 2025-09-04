Iranul și-a mărit semnificativ stocul de uraniu îmbogățit până aproape de nivelul fabricării armelor nucleare, avertizează AIEA

Într-un moment de tensiune regională și incertitudine diplomatică, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) trage un semnal de alarmă cu privire la accelerarea programului nuclear iranian. Potrivit unui raport confidențial transmis statelor membre și consultat de Associated Press, Iranul a acumulat, până la data de 13 iunie, 440,9 kilograme de uraniu îmbogățit la un nivel de 60% — un prag tehnic aflat periculos de aproape de cei 90%, limita necesară pentru fabricarea unei arme nucleare.

Raportul AIEA indică o creștere de peste 32 de kilograme față de bilanțul din luna mai, în contextul în care, cu doar o zi mai târziu, Israelul a declanșat un val de atacuri aeriene asupra unor facilități iraniene, susținând că regimul de la Teheran se află în apropierea unui punct de cotitură periculos în dezvoltarea capabilităților sale nucleare.

Conform estimărilor agenției ONU, aproximativ 42 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% ar putea fi suficiente, după o rafinare suplimentară, pentru construirea unei singure bombe atomice.

Deși Teheranul continuă să afirme că programul său nuclear are scopuri exclusiv civile, lipsa de cooperare cu agenția internațională și creșterea constantă a stocurilor de material îmbogățit ridică serioase semne de întrebare în rândul comunității internaționale. Situația este agravată de faptul că, potrivit AIEA, accesul inspectorilor în teren a fost restricționat după 13 iunie — o perioadă de peste două luni de lipsă totală de verificare a celor mai sensibile instalații.

Ads

Izolarea tot mai pronunțată

Un alt element de îngrijorare este suspendarea unilaterală de către Iran a oricărei colaborări oficiale cu AIEA, în urma atacurilor aeriene americane și israeliene din iunie. Pe 2 iulie, noul președinte iranian, Masud Pezeșkian, a promulgat un act legislativ adoptat de parlament care oprește orice interacțiune formală cu agenția ONU. Singura inspecție permisă după începerea ostilităților a avut loc la centrala nucleară de la Bushehr — obiectiv aflat sub supravegherea tehnică a Federației Ruse — unde inspectorii au asistat, pe 27 și 28 august, la o simplă înlocuire de combustibil.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a calificat refuzul Iranului de a permite accesul în facilitățile-cheie drept „profund regretabil” și a cerut, într-o declarație oficială, reluarea inspecțiilor „fără întârziere”. În lipsa accesului la instalațiile nucleare afectate de atacuri și fără posibilitatea de a corobora datele transmise de partea iraniană, agenția avertizează că evaluările privind stocurile sunt incomplete și că situația prezintă „un motiv serios de îngrijorare”.

Ads

Tergiversări și blocaje diplomatice

Negocierile dintre Teheran și AIEA continuă într-un climat de suspiciune reciprocă. Pe 11 august, o echipă tehnică a agenției s-a aflat în capitala iraniană pentru discuții preliminare. Trei zile mai târziu, Iranul a transmis un proiect de „nou acord” care condiționează accesul inspectorilor ONU la facilitățile intacte de cereri separate pentru fiecare locație în parte. În ceea ce privește obiectivele afectate de bombardamente, Teheranul a promis un raport detaliat abia după aprobarea noii formule de cooperare — fără a avansa un calendar clar pentru reluarea inspecțiilor de fond.

AIEA a avertizat că orice nou cadru de colaborare trebuie să respecte angajamentele asumate de Iran în cadrul Tratatului de Neproliferare Nucleară, document internațional cu caracter obligatoriu.

Revenirea sancțiunilor europene

Publicarea raportului survine într-un moment critic. Pe 28 august, Franța, Germania și Marea Britanie au inițiat procedura formală de reactivare a sancțiunilor internaționale împotriva Iranului, folosind așa-numitul mecanism „snapback” inclus în Acordul nuclear din 2015 (JCPOA). Acest mecanism permite reintroducerea automată a sancțiunilor în cazul încălcării termenilor acordului, fără ca o rezoluție de blocare din partea Consiliului de Securitate al ONU să fie posibilă.

Ads

Procesul declanșează un termen de 30 de zile în care Teheranul poate evita aplicarea noilor sancțiuni prin reluarea negocierilor directe cu Statele Unite, acordarea accesului neîngrădit al inspectorilor AIEA și clarificarea originii celor peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la nivel înalt, menționate în raport.

Deocamdată, semnalele dinspre Iran indică o tendință spre izolare și o strategie de uzură diplomatică, în speranța unei eventuale relaxări a presiunii internaționale. Până atunci, stocurile cresc, iar încrederea scade.

Ads