Vulcanul Taftan din Iran se trezește după 700.000 de ani

Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 12:59
Vulcanul Taftan din Iran se trezește după 700.000 de ani
Vulcanul Taftan/FOTO:X/@Ehteshami58

Într-o regiune aridă și slab populată din sud-estul Iranului, aproape de granița cu Pakistanul, un colos geologic uitat de lume pare că își amintește de propria existență. Vulcanul Taftan, despre care cercetătorii credeau că era stins de peste 700.000 de ani, a început să dea semne de neliniște.

Un studiu publicat la începutul lunii octombrie în revista Geophysical Research Letters atrage atenția asupra unei deformări a solului în apropierea vârfului vulcanului. Între iulie 2023 și mai 2024, solul din zona vâtfului s-a ridicat cu aproximativ 9 centimetri – o modificare subtilă, dar suficient de semnificativă pentru a stârni îngrijorarea comunității științifice. Ridicarea terenului nu a fost urmată de o revenire, ceea ce sugerează o acumulare de presiune sub suprafață, cel mai probabil cauzată de gaze.

„Nu putem vorbi despre un pericol iminent, dar datele ne spun că ar fi prudent să începem monitorizarea mai atentă a acestui vulcan, care până acum nu figura printre riscurile regionale”, afirmă Pablo González, autorul principal al studiului și cercetător la Institutul pentru Produse Naturale și Agrobiologie din cadrul Consiliului Național pentru Cercetare Științifică din Spania (IPNA-CSIC).

Vulcanii considerați „stinși” sunt cei care nu au erupt în perioada Holocenului (ultimii 11.700 de ani). Taftan – un stratovulcan de aproape 4.000 de metri altitudine – nu a fost cunoscut ca fiind activ în epoca istorică. Cu toate acestea, în lumina noilor date, termenul corect ar fi, probabil, „adormit”.

„Nu e un motiv de panică, dar este un semnal pentru autoritățile iraniene“

Primul semnal de alarmă a venit de la oameni, nu de la instrumente științifice. În 2023, locuitori din orașul Khash, aflat la circa 50 de kilometri distanță, au semnalat miros de gaze sulfuroase venind din direcția vulcanului – relatări distribuite pe rețelele sociale. A fost momentul în care Mohammadhossein Mohammadnia, doctorand în echipa lui González, a decis să analizeze din nou imaginile satelitare. De această dată, datele obținute prin misiunea Sentinel-1 a Agenției Spațiale Europene au arătat clar: solul se ridică lent, dar sigur.

În lipsa unui sistem local de monitorizare GPS – așa cum există în jurul vulcanilor din Statele Unite sau Europa – sateliții rămân singura sursă de observație. Conform calculelor, sursa deformării se află la o adâncime relativ mică, între 490 și 630 de metri, mult deasupra rezervorului de magmă cunoscut, aflat la peste 3,5 kilometri sub suprafață.

Care ar fi cauza? Ipotezele sunt două: fie un dezechilibru în sistemul hidrotermal al vulcanului permite gazelor să se acumuleze în rocile de deasupra, fie o cantitate mică de magmă s-a deplasat, antrenând o presiune crescută în porii și fisurile solului.

„Nu e un motiv de panică, dar este un semnal pentru autoritățile iraniene: e momentul să aloce resurse pentru monitorizare”, a declarat González. Următorul pas, spune el, ar fi colaborarea cu echipe specializate în analiza gazelor emise de vulcani – un domeniu esențial în detectarea timpurie a activității eruptive.

În prezent, Taftan găzduiește o rețea activă de fumarole, izvoare fierbinți și emisii de sulf, dar nicio erupție nu a fost înregistrată de-a lungul epocii umane. Totuși, dinamica geologică a zonei – unde placa oceanică arabică este subdusă sub continentul eurasiatic – înseamnă că liniștea este, cel mult, aparentă.

La peste 700.000 de ani de la ultima manifestare violentă, natura reușește încă o dată să ne surprindă. Iar în fața acestor forțe, tehnologia rămâne singurul instrument prin care omul poate măcar să observe, dacă nu să controleze.

#Iran, #vulcanul taftan, #trezire, #gaze , #stiri externe
