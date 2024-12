Iranul a trimis sute de luptători irakieni să-l ajute pe președintele sirian Bashar al-Assad

În cursul nopții, sute de luptători irakieni susținuți de Iran au trecut granița siriană pentru a ajuta regimul lui Bashar al-Assad în lupta cu rebelii care au cucerit Alep. Teheranul a promis să ajute guvernul de la Damasc, scrie Reuters, citând surse siriene și irakiene.

Cel puțin 300 de militanți, majoritatea din grupările Badr și Nujabaa, au trecut granița pe drumuri de pământ. Ei au vrut să evite punctele oficiale de trecere a frontierei, potrivit surselor de securitate irakiene. Numeroase grupuri susținute de Iran au fost mult timp o parte integrantă a succesului forțelor lui Assad în domolirea insurgenței, scrie Reuters.

„Acestea sunt întăriri proaspete trimise pentru a-i ajuta pe camarazii noștri de pe liniile frontului din nord”, a declarat un oficial militar sirian de rang înalt.

⚡️The footage shows large columns of pro-Iranian militants, such as the Kataib Hezbollah and Fatemiyoun groups, crossing into Syria from Iraq to support Assad regime forces. pic.twitter.com/ZZvKd87Ev0