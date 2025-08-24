Liderul suprem al Iranului acuză SUA că vor să-i 'subjuge' țara și cheamă la unitate

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 23:49
101 citiri
Liderul suprem al Iranului acuză SUA că vor să-i 'subjuge' țara și cheamă la unitate
Ayatollahul Ali Khamenei FOTO Hepta

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a chemat duminică la unitate în fața a ceea ce a descris ca fiind eforturile SUA de a-i 'subjuga' țara, informează AFP și EFE.

Remarcile sale, publicate pe site-ul său oficial, s-au numărat printre rarele sale declarații de la armistițiul anunțat de Washington pe 24 iunie, care a pus capăt unui război de 12 zile între Israel și Iran.

Pe 13 iunie, Israelul a lansat o ofensivă împotriva Iranului, bombardând situri militare și nucleare și zone populate timp de câteva zile, făcând peste 1.000 de morți. Represaliile iraniene s-au soldat cu 29 de morți în Israel.

În mijlocul ofensivei israeliene, Statele Unite au atacat situri nucleare cheie din Iran pe 22 iunie.

Potrivit lui Khamenei, aceste atacuri au avut ca scop destabilizarea Republicii Islamice.

La 13 iunie, 'Iranul a fost atacat. A doua zi, într-o capitală europeană, agenți americani s-au întâlnit pentru a discuta despre guvernul care ar trebui să conducă Iranul după Republica Islamică', a spus el, afirmând că obiectivul Statelor Unite 'este ca Iranul să li se supună'.

Înainte de ofensiva israeliană, Teheranul și Washingtonul erau angajate în negocieri privind programul nuclear al Iranului. Occidentul și Israelul acuză Iranul că dorește să obțină arme nucleare, lucru pe care Teheranul îl neagă, susținându-și dreptul la un program civil.

Liderul suprem iranian a descris, de asemenea, drept 'superficiale' propunerile de dialog direct cu Statele Unite înaintate de o parte a taberei reformiste. 'Negocierile nu ne vor rezolva problemele dacă cererea este supunerea față de America', a declarat el.

Khamenei, care are ultimul cuvânt în toate deciziile strategice, a avertizat, de asemenea, cu privire la 'strategia inamicului', despre care a spus că are ca scop 'semănarea discordiei' în Iran. 'Există diferende de opinie, dar când vine vorba de apărarea sistemului și de opoziția față de inamic, oamenii sunt uniți', a dat el asigurări.

Teheranul și Washingtonul au rupt relațiile diplomatice acum mai bine de 40 de ani, amintește AF.

#Iran, #ali Khamenei lider suprem, #SUA , #Iran
