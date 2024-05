Momentul în care o dronă turcească găsește epava elicopterului care s-a prăbușit cu președintele Iranului la bord VIDEO

Autoritățile turce au făcut publice imagini cu momentul în care a fost găsită epava elicopterului în care se afla Ebrahim Raisi, președintele iranian. Aeronava a fost descoperită de o dronă turcească Bayraktar, care a căutat timp de 7 ore și 27 de minute.

Ministerul Afacerilor Externe iranian a solicitat duminică seara, 19 mai, un elicopter de căutare și salvare cu viziune nocturnă de la Ministerul Apărării din Turcia. Autoritățile de la Ankara au trimis și o dronă Bayraktar pe lângă elicopter. Dar cele două țări au avut 4 ore de contre diplomatice, deoarece drona trimisă de turci avea armament la bord, iar autoritățile iraniene nu au permis intrarea acesteia. A fost nevoie de scoaterea armamentului pentru ca drona să poată intra în Iran, scrie digi24.ro.

Din cauza condițiilor meteo, drona a trebuit să zboare la o altitudine joasă, de doar 3.000 de metri. După două ore, drona a detectat prima sursă de căldură și a trimis imaginile autoritățile iraniene, care au trimis echipele de salvare în zona indicată.

Minute-by-Minute: Turkish AKINCI UAV's 7 hours and 27 minutes long search for Iranian President Raisi’s Crashed Helicopter

8.00 PM: Iranian Ministry of Foreign Affairs requested a night-vision search and rescue helicopter from Türkiye's Ministry of National Defense (MoD). The… pic.twitter.com/yMM1mnhcPT