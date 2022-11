Motivul uluitor pentru care Iran cere excluderea SUA de la Mondiale înaintea meciului direct de marți

Naționalele Statelor Unite ale Americii și Iranului se vor întâlni, marți de la ora 21.00, în grupa B a Campionatului Mondial, într-un meci cât o finală pentru ambele echipe, confruntare precedată de un scandla diplomatic.

Astfel, după ce în mass-media americană a apărut clasamentul grupei B cu steagul Iranului modificat (fără emblema republicii islamice), asiaticii au reacționat și au cerut chiar excluderea rivalilor de peste Ocean.

„Potrivit paragrafului 13 din regulamentul FIFA, orice persoană care atacă demnitatea sau integritatea unei țări, o persoană sau un grup de persoane va fi sancționat cu o suspendare de minim 10 meciuri sau pe o perioadă determinată, sau poate primi orice altă sancțiune disciplinară.

Din cauza faptului că echipa de fotbal a SUA a postat o poză cu steagul Republicii Islamice a Iranului modificat, aceștia au încălcat regulamentul FIFA, iar pedeapsa corectă pe care ei ar trebui să o primească ar fi o suspendare de minim 10 meciuri.

Echipa de fotbal a SUA trebuie exclusă de la Campionatul Mondial”, au postat jurnaliștii iranieni de la Tasnim News Agency.

There’s nothing wrong with the U.S team removing the Islamic Republic’s emblem from the Iran flag In support of the Iranian people. We don’t even want you to call the regime “Iran” or “the Iranians” so not using their flag is a step we welcome and hope more countries emulate. pic.twitter.com/SDMoaZ8azN