Ceaharşanbe Suri, sărbătoarea focului din Iran, a făcut anul acesta 11 victime, iar peste 3500 de oameni au fost răniţi, transmite AFP dintr-o sursă oficială.

Festivalul, o tradiţie persană pre-islamică, are loc anual în noaptea ultimei zile de marţi din anul iranian, care se încheie în 20 martie.

"Din 20 februarie, au murit în incidente legate de Ceaharşanbe Suri 26 de persoane", din care cel puţin 11 în noaptea de marţi spre miercuri, a declarat televiziunii de stat şeful serviciilor de urgenţă din Iran, Jafar Miadfar.

Conform obiceiului, participanţii sar peste un foc, strigând "Îţi dau galbenul meu şi îţi iau roşul", pentru a se purifica şi a alunga spiritele rele. Culorile respective simbolizează boala, respectiv viaţa, explică AFP.

De circa 20 de ani, sărbătoarea s-a transformat într-o supapă pentru tineret. Petardele şi focurile de artificii se aud şi se văd în locuri publice, în ciuda autorităţilor care nu apreciază obiceiul considerat "păgân" de majoritatea clerului şiit.

🔴Note: "Cheharshanbesuri" is the name of the year-end celebration in Iran. Unfortunately, fire and homemade bombs are used in this celebration. This celebration is not a sign of civil war or opposition disturbances.#IRAN pic.twitter.com/0tXzuKUynL