Un elicopter care îl transporta pe președintele iranian Ebrahim Raisi a ”a avut o aterizare dificilă” duminică, 19 mai, a informat televiziunea de stat iraniană, fără a da imediat detalii, relatează AP.

Echipele de salvatori din Iran încearcă să ajungă la elicopterul implicat în "incident", a precizat televiziunea de stat.

#BREAKING: Footage via IRNA agency of rescue workers searching in foggy and rainy conditions for the helicopter carrying Iranian president Ebrahim Raisi. pic.twitter.com/ZqQs5Sqmps