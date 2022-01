S-a stabilit prima națională din Asia calificată la Campionatul Mondial din Qatar. E la a treia participare consecutivă la turneul final

Reprezentativa Iranului s-a calificat, joi, la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, selecţionata Irakului, în preliminariile asiatice ale competiţiei.

Cu trei etape înainte de finalul grupelor preliminare, Iran este lider în clasamentul grupei A, cu 19 puncte, în timp ce echipa de pe locul trei, care duce în turul patru al calificărilor, are nouă puncte, astfel că nu mai poate depăşi liderul. Pe locul trei se află Emiratele Arabe Unite. Şi locul doi se califică direct la CM. În prezent, poziţia este ocupată de Coreea de Sud, cu 17 puncte.

Va fi a şasea participare a Iranului la turneul final al CM, a treia consecutivă.

🇮🇷🙌 IR Iran make it three #WorldCup tournaments in a row!@theafcdotcom | #WCQ pic.twitter.com/adX70YxVgO