Gruparea teroristă Statul Islamic revendică atentatele din Iran soldate cu sute de morți și răniți

Statul Islamic (SI) revendică joi, 4 ianuarie, cele două explozii soldate cu moartea a zeci de persoane şi numeroşi răniţi la un cimitir, în sudul Iranului, la comemorarea a patru ani de la asasinarea generalului Gardienilor Revoluţiei Qassem Soleimani într-un atac cu un avion fără pilot (dronă) american la Bagdad, în Irak, în ianuarie 2020, relatează Reuters.

Gruparea jihadistă a postat revendicarea pe canale pe Telegram.

Două explozii au avut loc miercuri în apropierea mormântului generalului Qassem Soleimani, fostul arhitect al operaţiunilor militare iraniene în Orientul Mijlociu, soldate cu 84 de morţi, în timp ce Iranul marca patru ani de la asasinarea acestuia, relatează AFP.

Acest atentat intervine într-un context regional foarte tensionat de la începutul Războiului din Fâşia Gaza între Israel şi Hamas, în urmă cu aproape trei luni, şi la o zi după asasinarea numărului doi al mişcării islamiste palestiniene Saleh al-Arouri, într-un atac la Beirut atribuit Israelului.

Joi, un consilier politic al preşedintelui iranian Rbrahim Raisi a acuzat Israelul şi Statele Unite că se află în spatele celor două explozii.

Agenţia oficială iraniană de presă Irna scrie, citând ”o sursă informată”, că prima explozie a fost provocată de către un kamikaze - un bărbat ale cărui rămăşiţe au fost găsite de anchetatori.

Islamic State claims responsibility for yesterday’s terrorist attack in #Kerman, #Iran.

