Pedeapsa barbară, rar aplicată, primită de doi bărbați vinovați de furt. Ulterior, au fost transportați de urgență la spital

Doi frați care au fost găsiți vinovați de furt au fost condamnați, în Iran, să li se taie câte patru degete de la mâna dreaptă.

Fiecăruia dintre cei doi bărbați i s-au amputat patru degete, folosindu-se o ghilotină, într-o închisoare din nord-vestul Iranului, anunță Știrile ProTv. Apoi, după amputare, potrivit rapoartelor transmise de câteva ONG-uri, cei doi condamnați au fost transportați la un spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Cei doi sunt de origine kurdă.

Asociaţia Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, a informat că frații, - prezentaţi sub numele Shahab şi Mehrdad Teimouri, fuseseră arestați în anul 2019 sub acuzația de furt. Ei au fost apoi condamnaţi la închisoare şi la amputarea degetelor.

Asociaţia Hengaw Group, cu sediul în Norvegia, care denunţă în mod regulat încălcări ale drepturilor omului în Kurdistan şi Iran, subliniază că ambii bărbaţi nu au avut dreptul să comunice cu lumea exterioară și nici să primească vizite, de la condamnarea lor.

"Amputările utilizate ca formă de pedeapsă sunt interzise în temeiul dreptului internaţional, în special pe fondul interzicerii torturii şi a tratamentelor crude, inumane sau degradante, aşa cum sunt stipulate în Convenţia împotriva torturii şi în Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, între ai cărei semnatari se numără şi Iranul", a precizat Center for Human Rights in Iran, cu sediul la New York.

Totuși, amputarea degetelor este permisă de legislația tradițională islamică a Iranului. Această pedeapsă s-a aplicat, cel mai recent, de două ori, în anul 2022.

