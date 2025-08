Capitala Iranului, Teheran, s-ar putea confrunta cu ceea ce experții numesc „ziua zero” – momentul în care robinetele se vor opri în mare parte din oraș – pe fondul unei crize acute de apă. Rezervele strategice de apă sunt în scădere, autoritățile încearcă să limiteze consumul, iar locuitorii recurg la măsuri de conservare în încercarea de a evita colapsul.

„Dacă nu luăm decizii urgente astăzi, ne vom confrunta cu o situație în viitor care nu va mai putea fi remediată,” a declarat președintele Masoud Pezeshkian în cadrul unei ședințe de guvern desfășurate luni.

Problemele legate de apă nu sunt noi pentru Iran, o țară cu climă aridă, însă, de această dată, criza afectează direct capitala, afirmă Kaveh Madani, director al Institutului Națiunilor Unite pentru Apă, Mediu și Sănătate.

Teheranul, care găzduiește aproximativ 10 milioane de persoane, ar putea rămâne complet fără apă dacă nivelurile actuale de consum nu sunt reduse. „Vorbim despre o posibilă zi zero în doar câteva săptămâni,” a avertizat Madani, fost adjunct în cadrul Departamentului iranian pentru Protecția Mediului.

