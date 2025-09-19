Iranul efectuează un test suspect cu rachetă

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 15:28
Test rachete Iran/FOTO:X@IranObserver0

Iranul a efectuat joi seară, 18 septembrie, presupuse teste cu rachete în apropiere de capitală, potrivit unor surse media afiliate Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Imaginile și înregistrările distribuite pe rețelele sociale arată urme luminoase pe cerul nopții, vizibile din mai multe provincii, inclusiv Gorgan, Sari și Semnan. Autoritățile de la Teheran nu au confirmat oficial lansările.

Acțiunea are loc la câteva luni după conflictul de 12 zile din iunie, când Israelul și Statele Unite au desfășurat atacuri coordonate asupra infrastructurii nucleare și de rachete a Iranului. Joi, imaginile difuzate de canale apropiate IRGC au fost prezentate drept dovadă că Teheranul își consolidează arsenalul pentru o eventuală confruntare.

Iran insistă că programul său balistic are un caracter defensiv, însă statele occidentale îl consideră o amenințare regională. Franța, Germania și Regatul Unit presează pentru reintroducerea sancțiunilor, acuzând Teheranul de încălcarea acordului nuclear din 2015.

Declarațiile oficiale reflectă tensiunile: Ministerul iranian de Externe a reiterat că SUA „nu au niciun drept să decidă asupra capacităților naționale de apărare”, în timp ce secretarul de stat american Marco Rubio a descris un Iran nuclear drept „un risc inacceptabil nu doar pentru Israel și SUA, ci pentru întreaga lume”.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze vineri, 19 septembrie, asupra unei rezoluții de reimpunere a sancțiunilor, pe fondul negocierilor blocate și al suspiciunilor privind extinderea programelor balistice și nucleare iraniene.

