Românii nu mai fac față ratelor la bancă: "Am început creditul în februarie 2022 cu 1.550 lei, iar astăzi am ajuns la 2.576". Cu cât vor crește în 2023

Anul 2023 va aduce rate mai mari pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor, aplicabil pentru primul trimestru din anul viitor, va fi de 5,71%, față de 4,06% cât a fost în ultimele luni din acest an.

Românii sunt îngrijorați că nu vor reuși să-și mai plătească la timp împrumuturile și dezbat experiențele lor în mediul online.

Este cazul unui român care a ajuns să plătească cu 1.000 de lei mai mult în decurs de 10 luni, după cum a relatat pe Reddit.

"IRCC/ Robor, mai puteți?"

După cum probabil ați observat, IRCC intră în anul nou cu 5,71% și Robor 7,63%. Cert, am început creditul în februarie 2022 cu 1.550 lei, iar astăzi am ajuns la 2.576. Simt că se bagă cuțitul în os și se răsucește constant, m-au adus în prag de disperare. Voi ce părere aveți și cum vă descurcați?

Postarea este mai mult despre situația actuală în România, am ajuns într-un moment de venting coroborând ratele, facturile, mâncarea, combustibilul, asigurări, vaccinurile obligatorii ale bebelușului pe care cabinetele de medici de familie nu le au și le cumpărăm, s.a.m.d. Nu sunt în pericol de imposibilitatea plăților, doar că mi se pare ridicol ca dintr-un venit de 11.000 lei lunar să nu rămânem cu nimic, fără extravaganțe/ vacanțe/ haine Gucci etc."

"Mă face să îmi fie chiar frică de 2023"

În comentarii, și alții se declară îngrijorați, în timp ce unii au făcut alegerea corectă când au luat creditul.

"Faptul că cel mai popular subiect de discuție cu o seară înainte de revelion este "cât ai rată?" mă face să îmi fie chiar frică de 2023."

"Am avut noroc că am ales în ultimul moment cu rată fixă, deși consiliera de credite strâmba din nas și îmi zicea să fac cu rată variabilă, că e mai bine."

"La mine a fost invers, am vrut cu variabilă, dar brokerul a insistat că e mai bine 5 ani dobânda fixă. A convins-o pe soție, eu am crezut că ne fraierește. Acum îmi vine să merg să îl pup."

"Când mi-am luat creditele am făcut niște simulări în excel cu ROBOR-u până la 11%. Nu m-a surprins, eram pregătit."

"Fix așa. Cînd am luat creditul de casă în 2018 era totul roz, ROBOR 1 sau 2% ceva. Am rugat-o pe doamna de la bancă să ne facă simularea cu ROBOR 10% plus marja băncii. De la 3800, pac ajungea la 6600!! În sufletul meu, asta era rata pentru care eram stresat un pic, inclusiv de atunci.

I-am arătat soției și am știut amândoi despre ce e vorba. Așa că am tras nițeluș mai tare și am plătit între timp aproape jumate din credit. E, acuma în primăvară, unde ar fi trebuit să avem rată până în 2600 ron, din cauza roborului mare aveam 3600, și oricum continuă să crească. Între timp am făcut refinanțare pe fix cu 6.09 pe 7 ani, deci ca și cum s-ar bloca roborul la 3.64... Ce să zic, spor la rambursat."

"E greu, foarte greu"

"Am luat credit prima casă în 2016, 900 lei rată, acum e 1800, sunt pe ROBOR cu dobândă variabilă și în funcție de ROBOR am rata mai mică sau mai mare. Prima casă e un program făcut de statul român împreună cu bancă pentru cei care nu își permit să dea avans minim 20%. Eu am dat avans 5% la un credit de 49.000 Euro. Salariu 3000 lei, rată 1800 lei, prețuri mari la alimente și energie. E greu, foarte greu."

"Rata mea a crescut de la 5227.32 lei (octombrie 2021) la 7181.92 (octombrie 2022) lei. Tocmai am acoperit anticipat destul de mult, acum a scăzut iar la aproximativ 5k lei, deci nu se mai poate compara în viitor."

"Consultantul de la bancă mi-a zis că ei, în planning intern, se așteaptă să mai crească până în iulie 2023, apoi să scadă treptat."

"1700 când am luat creditul la final de 2020, 1500 în ianuarie 2021, 2100 acum. Probabil 2500 din ianuarie."

"Că putem sau nu, ce putem face? Să faci refinanțare te costă o dată să închizi creditul actual și încă o dată să faci altă cerere, altă evaluare, alt credit… probabil 1000 de euro doar taxele. Nu știu dacă ar mai trebui și o vizită la notar - în 2020 am dat 8000 și ceva de lei la notar pentru 3 camere în București."

"Și decât să fac refinanțare cu dobânda fixă 6-7% pe 5 ani și peste 1-2 ani să scadă ircc-ul …Prefer să rămân așa. Probabil ircc va mai crește de două ori maxim (în două etape) ca să prindă din urmă roborul. După, va scădea, cum și roborul a început să scadă."

"Nu văd pe cineva să își dea casă la schimb că să scape de credit. Aia e."

Sfaturile economiștilor

Varianta recomandată de specialiști, pentru cei care au dificultăți financiare, este o refinanțare cu dobândă fixă.

„Ce pot să facă cei care au aceste dobânzi variabile? În primul rând, să se ducă să negocieze cu propria bancă pentru creditul lor. În continuare mai sunt dobânzi fixe la bănci începând cu 7%. Dacă făceau această mișcare în aprilie-mai, dobânzile începeau cu 4%. Dacă ai fi refinanțat creditul în ROBOR în aprilie ai fi economisit la un credit de 250.000 de pe 30 de ani la rată 7.400 de lei.

Și dacă ai fi trecut la IRCC, ai fi economisit până acum 5.300 de lei. Dacă erai la IRCC și treceai la dobândă fixă, economiseai până acum peste 2.000 de lei”, a explicat pentru Euronews România Irina Chițu, broker de credite.

