Ion Țiriac dezvăluie de unde a luat Covid și unde a stat în spital și la recuperare

Ion Țiriac a fost infectat cu Covid 19 și a petrecut opt zile în spital.

Invitat la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", omul de afaceri a dezvăluit că acest lucru s-a întâmplat anul trecut, el depășind cu bine momentul.

"Am avut COVID, unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă. E adevărat că am mai stat aproape o lună pe un teren de vânătoare, fără să fac nimic. În fiecare zi vânam de acolo, pentru că sătenii erau cam înghesuiți cu carnea”, a declarat Ion Țiriac, conform playsport.ro.

"Am avut norocul norocului. Am trecut prin ea fără să simt, aproape nu știam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, la 82 de ani. N-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel. Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea, care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu”

