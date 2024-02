Omagiul adus de antrenoarea lui Tudor Chirilă marii cântărețe Mihaela Runceanu. Duetul impresionant creat de Irina Baianț cu ajutorul tehnologiei VIDEO

Irina Baianț, considerată de mai mulți experți cea mai bună voce din România în acest moment, a creat un moment impresionant în cadrul concertului susținut recent la Sala Palatului.

Soprana Irina Baianț a susținut un concert simfonic intitulat "Illuminarium: Bridge Of Time" pe data de 28 decembrie 2023 la Sala Palatului din București.

Echipa de producție a artistei a prezentat primul clip extras din înregistrarea video a spectacolului la care au asistat 4.000 de oameni.

Este vorba despre un moment în care regretată cântăreață Mihaela Runceanu a fost proiectată video în sala de concerte și a cântat în duet cu Irina Baianț un colaj cu melodiile "De-ar fi să vii" și "Iartă".

"Pe 9 februarie primesc în dar un nou an și, în schimbul bucuriei aniversării mele, vă las unul dintre cele mai speciale momente pe care le-am trăit la Illuminarium Bridge of Time, la Sala Palatului, cu voi alături și cu scena plină de oamenii mei de lumină: Orchestra Simfonică București - Bucharest Symphony Orchestra, dirijorul Andrei Tudor Official, dragul meu prieten Xenti la pian și legenda care ne-a unit pe toți în cântec, Mihaela Runceanu", a scris Irina Baianț pe Facebook, cu o zi înaintea aniversării vârstei de 34 de ani.

Irina Baianț a căpătat anvergură națională la finalul anului 2023 când a anunțat că se alătură ca antrenor de voce echipei lui Tudor Chirilă în cadrul show-ului "Vocea României". De altfel, Alexandra Căpitănescu, tânăra antrenată de duo-ul Chirilă-Baianț, a câștigat cel mai recent sezon al concursului televizat.

Baianț "a debutat că soprană în noiembrie 2010 la Teatrul de Operetă din București, în rolul Adelei din "Die Fledermaus", Johann Strauss. A fost prezentă pe sute de scene naționale și internaționale și a avut colaborări cu nume grele ale operei: Filarmonica din Berlin, Opera din Viena, Opera Garnier din Paris, Filarmonica din Bruxelles, Balshoi Teatre din Moscova, Palatul Kremlin, Grand Rex Paris, Opera Națională din Istanbul, Munchen Stats Oper, Her Majestys Theatre Londra, Paladium theatre UK, Alte Oper Frankfurt și bineînțeles cu Scala. A impresionat și în musicalul ”Fantomă de la Operă”, care s-a jucat chiar și la Kremlin", se arată în prezentarea artistei de pe contul oficial de YouTube.