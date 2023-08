Eșec usturător la US Open pentru Irina Bara. Cine e singura româncă rămasă în calificări

Irina Bara, locul 215 WTA, a fost eliminată, joi, în turul doi al calificărilor la turneul de grand slam US Open.

Irina Bara a fost învinsă de japoneza Moyuka Uchijima, locul 173 WTA, scor 6-2, 6-0.

Meciul a durat 66 de minute.

În schimb, Gabriela Ruse a reuşit să acceadă în ultimul tur al calificărilor pentru tabloul principal al turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York, după ce a dispus joi de maghiara Dalma Galfi, cu 4-6, 6-1, 7-5.

