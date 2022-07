Irina Begu, meci colosal în semifinale la Palermo. Cine va juca finala turneului italian

Irina Begu s-a calificat în finala turneului de la Palermo după un meci maraton.

Românca a învins-o în semifinale pe Sara Sorribes Tormo, 3-6, 6-3, 6-4, și va juca în finală cu italianca Lucia Bronzetti.

Irina Begu a început prost partida și a pierdut în primul set, dar și-a revenit în următoarele două și a câștigat meciul după un efort fantastic.

Jocul a durat peste 3 ore.

Unii spectatorii chiar au ațipit în timpul setului decisiv din cauza orei înaintate de la Palermo.

"Sunt fericită că am reușit să câștig, a fost o luptă dificilă! În primul set nu am fost calmă deloc, am făcut multe greșeli și nu am pus prea multe mingi în teren. Dar în seturile doi și trei am jucat mai agresiv, am luat mingea mai repede.

Mi-au rămas puține cuvinte acum… Mă aștept ca fanii să țină cu ea în finala (n.r. despre Lucia Bronzeti), dar am experiență, sunt de mulți ani în circuit și voi încerca să joc cel mai bun tenis", a spus Irina Begu după meciul cu Sara Sorribes Tormo, încheiat târziu în noapte.

