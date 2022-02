Meci de două ore pentru Irina Begu la Dubai: românca a fost învinsă de o jucătoare venită din calificări

Irina Begu, locul 54 WTA, a fost învinsă, marţi, de Dayana Yastremska din Ucraina, locul 146 WTA, venită din calificări, în primul tur la turneul de categorie WTA 500 de la Dubai.

Begu, care a jucat săptămâna trecută în semifinale la Sankt Petersburg, a fost învinsă cu scorul de 4-6, 6-2, 6-3, după două ore de joc.

Prezenţa în primul tur la Dubai este recompensată cu 1 punct WTA şi 6.200 de dolari, informează News.ro.

After a nice quick start for Begu, Yastremska upped her game and took the lead. Begu kept fighting to keep it close but wasn't able to. Dayana Yastremska defeated Irina Begu 4-6, 6-2, 6-3.#DDFTennis pic.twitter.com/IQXfBVbAJV