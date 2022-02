Ce a spus Irina Begu după ce a devenit prima româncă din istorie calificată în semifinale la Sankt Petersburg

Irina Begu este prima tenismenă din România care a ajuns vreodată în semifinalele turneului de tenis de la Sankt Petersburg.

Românca s-a calificat în penultimul act după un meci aproape perfect cu Tereza Martincova, scor 6-4, 6-2, după o oră şi 21 de minute.

"Am jucat foarte agresiv încă de la început, am fost foarte concentrată și calmă. Am servit foarte bine astăzi și cred că toți acești factori m-au ajutat.

Am încercat să imprim și mult efect mingii și în final sunt mulțumită de rezultat", a spus Irina Begu la Digi Sport la finalul meciului.

Pentru accederea în semifinale, Begu va primi 39.000 de dolari şi 185 de puncte WTA.

