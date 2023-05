Irina Begu a vorbit în limba română la Madrid după calificarea în sferturi. Ce le-a transmis fanilor VIDEO

Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, după ce a învins-o pe rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-4.

Irina Begu (32 ani, 35 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 47 de minute.

Begu, care nu a pierdut niciun set la actuala ediţie a turneului, a fost condusă cu 3-0 de Samsonova (24 ani, 18 WTA), dar a câştigat apoi cinci ghemuri la rând, impunându-se cu 6-4 în primul set. În actul secund, Begu a avut 2-0, apoi rusoaica a luat trei ghemuri la rând. La 4-4, Begu a făcut break, iar apoi a încheiat conturile (6-4), cu un as.

Irina Begu, cap de serie numărul 31, şi-a asigurat un cec de 161.525 de euro şi 215 puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe învingătoarea dintre Paula Badosa (Spania/N.26) şi Maria Sakkari (Grecia/N.9).

La interviul de după meci, Irina Begu a ținut să le mulțumească în limba română numeroșilor compatrioți care au susținut=o din tribune.

Here is Irina Begu's on-court interview after her R4 victory over Liudmila Samsonova to make the QF in Madrid. pic.twitter.com/1z0TSoYMCk