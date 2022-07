Irina-Camelia Begu a urcat de pe locul 45 pe locul 33 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, după ce a câştigat turneul de la Palermo, al cincilea titlu al carierei.

Irina Begu a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA 250 de la Palermo, al cincilea său trofeu la simplu în circuitul WTA.

Begu a învins-o în finală pe sportiva italiană Lucia Bronzetti, numărul 78 mondial, scor 6-2, 6-2, într-o oră şi 33 de minute.

Românca a obţinut un premiu de 26.770 de euro şi 280 de puncte.

La o zi după victorie, Irina Begu a fost protagonista unei ședințe foto pusă la cale de organizatorii turneului. Ea și-a scos trofeul "la o plimbare" în Mondello, un orășel aflat la 12 kilometri de Palermo, cunoscut pentru plaja cu același nume.

După succesul de la Palermo, Irina Begu a decis să se retragă din cadrul turneului de la Varșovia.

“Can you take one while I’m jumping?”

