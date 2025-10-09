Retragere anunțată de Irina Begu: ”După ce am reflectat o perioadă...”

Jucătoarea română Irina Begu (35 ani), aflată pe locul 121 în lume, a anunțat, joi, într-o postare pe Instagram, că a decis să ia o pauză de la tenis, fără a preciza cât de lungă va fi aceasta.

''După ce am reflectat o perioadă, mă simt pregătită să împărtășesc noutățile cu voi. Anul acesta m-am confruntat cu o serie de provocări legate de sănătatea și energia mea, astfel că am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am mai multă grijă de mine'', a transmis Begu.

''Din acest motiv, după turneul de la Iași am decis să iau o pauză de la tenis, fără a-i pune un termen. Nu este adio, este doar o pauză pentru a mă putea concentra pe starea mea de sănătate și pe bunăstarea mea'', a precizat Begu.

Ultimul meci jucat de Irina Begu a fost finala turneului WTA 250 de la Iași, încheiată cu câștigarea trofeului, după 6-0, 7-5 cu elvețianca Jil Teichmann.

Irina Begu a ținut să le mulțumească antrenorilor Victor Crivoi și Lucian Nicolescu pentru colaborarea din ultimii ani, pentru susținere, pentru muncă și amintiri. De asemenea, le-a mulțumit fanilor ei pentru susținerea arătată pe parcursul carierei.

Begu este a doua jucătoare română care încheie prematur sezonul, după Ana Bogdan (32 ani), care a făcut acest lucru la 1 august.

Ads