In pereche cu argentinianca Nadia Podoroska, Irina a invins cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2 cuplului format din Petra Matic si Shelby Rogers, calificandu-se in penultimul act.In semifinale, Irina si partenera ei vor juca impotriva favoritelor 14, Bethanie Mattek-Sands si Iga Swiatek Meciul este programat vineri, de la ora 15.30, in direct la Eurosport.