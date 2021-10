Irina Begu, dezlănțuită la Tenerife. Răsturnare de scor fantastică într-un meci întins pe două zile. Cu cine va juca în sferturi VIDEO

Tenismena Irina Begu (56 WTA) a avut parte de un meci uluitor în turul al doilea al turneului de la Tenerife, câștigat în fața Donnei Vekic din Croația, cu 4-6, 6-2, 7-6 (4).

Meciul româncei împotriva croatei Donna Vekic (101 WTA) a fost întrerupt miercuri din cauza întunericului la scorul 4-6, 1-1, în favoarea adversarei care era la serviciu. Irina Begu a protestat vehement împotriva întreruperii meciului, care a continuat joi.

La reluare, Irina Begu a câștigat patru ghemuri la rând, s-a distanțat la 5-1 în setul doi, pe care l-a câștigat în cele din urmă cu 6-2.

În setul decisiv, românca a condus cu 2-0, Vekic a revenit și a avut 4-3, pentru ca Begu să servească pentru meci la 5-4, avantaj pe care l-a irosit, croata egalând (5-5).

Meciul a intrat în tie-break decisiv, pe care Irina Begu l-a câștigat cu 7-4.

În sferturi, românca o va întâlni pe sportiva americană Ann Li, numărul 60 mondial.

Begu şi-a asigurat un premiu de 5.800 de dolari şi 60 de puncte.

An epic battle in the Canary Islands 🔥

🇹🇩 Irina-Camelia Begu defeats qualifier Vekic 4-6, 6-2, 7-6 (4) over nearly three hours to set up a quarterfinal with Ann Li.#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/vFqmseuEUq