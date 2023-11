Reactia Irinei Begu, dupa calificarea in finala turneului WTA de la Seul

Irina Begu s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Seul, dupa o semifinala in care a trecut de belgianca Alison Van Uytvanck.

Scorul a fost unul categoric, 6-0, 6-2, dupa o ora si 11 minute de joc.

"Nu a fost usor, dar am jucat bine, cred ca am facut cel mai bun meci din aceasta saptamana. Scorul arata ca meciul ar fi fost mai usor decat a fost. Ea a jucat foarte bine, dar eu am fost mai buna in momentele importante", puncta favorita numarul 1 din Coreea de Sud, dupa acest meci.

Legat de finala care urmeaza duminica, impotriva Aliaksandrai Sasnovich, din Belarus, romanca puncta: "Nu conteaza ca a venit din calificari, este in finala si a avut o saptamana foarte buna. Va fi un meci greu. In finala mereu te astepti la un meci greu. Niciodata nu este usor, dar vom vedea ce se va intampla", declara sportiva de pe locul 29 WTA.

Begu si Sasnovich (136 WTA) se afla la primul joc direct in circuitul WTA. Finala este programata duminica la ora 8 dimineata, ora Romaniei.

D.A.