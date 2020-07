Tenis: Irina Begu, victorioasa in prima zi a turneului Winners Open

Begu (81 WTA ) a obtinut victoria intr-o ora si 40 de minute.Primul set a fost unul echilibrat, Begu reusind sa faca diferenta pe final, la 5-5, cand si-a facut serviciul, iar apoi a reusit un break decisiv. In actul al doilea, Begu a avut o misiune mult mai usoara (6-1), in fata unei adversare care s-a resimtit in al doilea sau meci al zilei.In primul meci al grupei, Jaqueline Cristian a fost invinsa neasteptat de Miriam Bulgaru (387 WTA) cu scorul de 6-4, 3-6, 10-5.In Grupa A, Irina Bara a invins-o pe Georgia Craciun cu 7-5, 6-4, iar Gabriela Ruse a trecut si ea de Georgia Craciun cu 6-3, 6-4. Bara si Ruse s-au calificat in semifinalele competitiei.Primele doua clasate in fiecare grupa se vor califica in semifinalele primului turneu de tenis care are loc in Romania de la ridicarea restrictiilor impuse in contextul epidemiei de coronavirus Turneul feminin dotat cu premii in valoare de 30.000 de dolari desfasoara pe zgura la baza sportiva Winners Sports Club din Cluj-Napoca, respectandu-se masurile autoritatilor care reglementeaza desfasurarea competitiilor sportive in contextul pandemiei de coronavirus.Accesul publicului este interzis, meciurile fiind transmise live pe postul DigiSport si pe pagina de Facebook a Sports Festival.Vineri se vor disputa ultimele meciuri din grupe: Irina Bara - Gabriela Ruse (15:00) si Jaqueline Cristian - Irina Begu (17:00), iar sambata vor avea loc semifinalele. Meciul demonstrativ de dublu mixt in care vor evolua castigatoarea turneului, Simona Halep Horia Tecau si Marius Copil este programat la 5 iulie de la ora 16:30.