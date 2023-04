Victorie uriașă pentru Irina Begu, contra unei foste câștigătoare la Australian Open

Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, miercuri, după ce a învins-o pe americanca Sofia Kenin cu 6-1, 6-4.

Begu (32 ani, 37 WTA) a obţinut o victorie clară, după o oră şi 22 de minute.

Românca, autoare a 6 aşi în acest meci, nu şi-a pierdut serviciul, reuşind să salveze toate cele patru mingi de break de care a beneficiat Kenin.

Sofia Kenin, campioană la Australian Open în 2020 şi finalistă la Roland Garros în acelaşi an, se află în revenire de formă după un an de absenţă din circuit. Americanca (24 ani, 142 WTA) câştigase singurul meci direct de până acum cu Begu, anul trecut în optimi la Cleveland, cu 6-3, 6-2.

Irina Begu şi-a asigurat un cec de 9.340 de dolari şi 55 de puncte WTA, iar în optimi va înfrunta o altă americancă, Jessica Pegula, care a surclasat-o pe rusoaica Ana Blinkova cu 6-2, 6-0.

Pegula (29 ani, 3 WTA), principala favorită a turneului, a câştigat un meci din cele trei jucate până acum cu Begu, anul trecut, în optimi la Roland Garros, cu 4-6, 6-2, 6-3. Irina se impusese în 2020 în sferturile turneului WTA 125 de la Indian Wells, cu 7-5, 6-1, şi anul trecut în primul tur la Melbourne Summer Set 2, cu 7-6 (8/6), 6-3.

