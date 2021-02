Begu si Bogdan merg mai departe la Melbourne. Romancele sunt cotate printre favorite

Begu a invins-o in primul tur pe argentinianca Nadia Podoroska, scor 6-3, 6-3, si va juca in turul doi cu Anna Blinkova, din Rusia.Ana Bogdan a eliminat-o in runda inaugurala pe letona Anastasija Sevastova, scor 4-6, 6-3, 6-3.Adversara din turul doi va fi stabilita dupa meciul dintre Christina McHale (SUA) si Zarina Diyas (Kazahstan).La competitia de la Melbourne mai evolueaza Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig . Tenismenele din Romania sunt cotate printre favoritele turneului.CITESTE SI: