Calificare in set decisiv pentru Irina Begu. Alte doua romance au parasit competitia din Australia

Begu s-a impus, cu 3-6, 7-5, 6-4, in fata de chinezoaicei Saisai Zheng, locul 42 WTA si cap de serie numarul 11, dupa un meci de doua ore si 45 de minute.Romanca va evolua, in mansa a doua, cu Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 90 WTA.Prin calificarea in turul al doilea, Begu si-a asigurat un premiu de 4.250 de dolari si 30 de puncte WTA.Duminica, au parasit competitia in primul tur Patricia Tig , locul 56 WTA, si Mihaela Buzarnescu , locul 137 WTA.Principala favorita a Gippsland Trophy este Simona Halep , locul 2 WTA, care va da piept, luni, nu inainte de 09.30, in mansa a doua, cu rusoaica Anastasia Potapova, 19 ani, locul 101 WTA.Halep este direct acceptata in turul al doilea al turneului.