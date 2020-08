Irina Begu, Ana Bogdan si Gabriela Ruse au urcat in clasamentul WTA, dupa turneul de la Praga

Begu este a doua jucatoare romana in ierarahia WTA , in urma Simonei Halep, castigatoare in capitala Cehiei si care se mentine pe locul 2 WTA, cu 6.356 de puncte.O alta sportiva romana cu un salt important in clasament este Ana Bogdan , care a urcat de pe locul 92 pe locul 87, cu 755 de puncte, dupa ce a evoluat in optimi, in capitala Cehiei.Patru locuri a urcat si Gabriela Ruse, care a trecut de calificari, la Praga. Ea este pe pozitia 169 WTA, cu 377 de puncte. Sorana Cirstea a coborat o pozitie, pana pe 77, cu 820 de puncte. Patricia Maria Tig si Mihaela Buzarnescu se mentin in ierarhie pe locurile anterioare, 86, cu 759 de puncte, respectiv 122, cu 558 de puncte. Monica Niculescu a coborat doua locuri, pana pe 138, cu 470 de puncte, Irina Bara si Jaqueline Cristian, cate unul, pana pe 161, cu 397 de puncte, respectiv 164, cu 388 de puncte.Topul romancelor din primele 200 de jucatoare ale lumii este incheiat de Laura Ioana Paar, pe locul 198, in urcare o pozitie, cu 312 puncte.Clasamentul WTA este condus in continuare de australianca Ashleigh Barty , cu 8.717 puncte.Top 10 WTA este neschimbat fata de ierarhia precedenta:1. Ashleigh Barty (Australia) - 8.717 de puncte;2. Simona Halep (Romania) - 6.356;3. Karolina Pliskova (Cehia) - 5.205;4. Sofia Kenin (SUA) - 4.590;5. Elina Svitolina (Ucraina) - 4.580;6. Bianca Andreescu (Canada) - 4.555;7. Kiki Bertens (Olanda) - 4.335.8. Belinda Bencic (Elvetia) - 4.010;9. Serena Williams (SUA) - 3.975;10. Naomi Osaka (Japonia) - 3.625.