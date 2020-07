Irina Begu - Gabriela Ruse, finala Winners Open

Ruse s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 6-3.In ultimul act, duminica, ea o va intalni pe Irina Begu , locul 81 WTA, care a invins-o in semifinale pe Irina Bara, numarul 159 mondial, scor 6-1, 6-0.Turneul are premii in valoare de 30.000 de dolari, castigatoarea urmand sa primeasca 10.000 de dolari.De asemenea, castigatoarea va juca intr-un meci de dublu mixt, duminica, alaturi de Simona Halep Horia Tecau si Marius Copil