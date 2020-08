Irina Begu, in sferturi, la Praga, dupa un meci de trei ore si jumatate, disputat in doua zile

Intalnirea s-a disputat pe parcursul a doua zile. Partida a fost intrerupta, joi seara, din cauza intunericului, dupa primul set si dupa 65 de minute de joc.Vineri, Begu a fost condusa in setul al doilea cu 5-3, dar a castigat setul, apoi a fost randul ei sa aiba avantaj de un break, in decisiv, 5-2, insa un numar mare de greseli si duble greseli a pus punctele in dreptul adversarei.Kung, 19 ani, a egalat si meciul a ajuns in tie-break. Begu a condus si in ultimul act al jocului, cu 3-0, dar a rivala a revenit din nou si a avut 6-4. Begu a salvat ambele mingi de meci, inca una la 6-7 si s-a impus cu 9-7 in tie-break, dupa o partida de trei ore si jumatate.Romanca si-a asigurat la Praga un premiu de 5.000 de dolari si 60 de puncte WTA.Irina Begu va evolua, tot vineri, in sferturi, cu spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 84 WTA.