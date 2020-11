Irina Begu s-a calificat in sferturi la dublu, la turneul de la Linz

Begu si Podoroska au trecut in primul tur de cuplul Ana Danilina (Kazahstan)/Elixane Lechemia (Franta), scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 24 de minute de joc.Insferturi, ele vor evolua contra invingatoarei din meciul dintre echipele Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Cehia), principala favorita, si Natela Dzalamidze (Rusia)/Eden Silva (Marea Britanie).Accederea in sferturi este recompensata cu un cec de 1.598 dolari si 60 de puncte WTA la dublu.Tot in primul tur, perechea Laura Paar/Julia Wachaczyk (Romania/Germania) a fost invinsa de cuplul Arantxa Rus (Olanda)/Tamara Zidansek (Slovenia), cap de serie numarul patru, scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 18 minute.