Meciul Irinei Begu din sferturile turneului de la Praga, intrerupt de ploaie

Jocul a fost oprit dupa o ora si 6 minute, la 15-0 pentru romanca in ghemul al doilea din setul secund, pe serviciul ibericei.Partida va continua sambata, de la ora 12:00.Invingatoarea dintre Begu si Sara Sorribes Tormo va juca in semifinale, tot sambata, contra Simonei Halep, principala favorita a turneului. Halep a invins-o vineri pe poloneza Magdalena Frech, cu 6-2, 6-0.Begu s-a calificat in sferturi dupa 6-7 (3), 7-5, 7-6 (7) cu elvetianca Leonie Kung, meci inceput joi seara si incheiat vineri.In cealalta semifinala de la Praga se vor infrunta belgianca Elise Mertens, a treia favorita, si Kristyna Pliskova (Cehia).Mertens a trecut vineri de Eugenie Bouchard (Canada), cu 6-4, 1-6, 6-4, iar Pliskova a profitat a abandonul romancei Ana Bogdan la scorul de 5-2 in favoarea acesteia, din cauza unei accidentari.