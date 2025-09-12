Irina Columbeanu, apariție surpriză pe podium la Cluj. Fiica Monicăi Gabor urmează cariera mamei sale

La 18 ani, Irina Columbeanu a urcat pentru prima dată pe catwalk la Festivalul Transilvania Fashion 2025, demonstrând că a moștenit eleganța și naturalețea Monicăi Gabor. Debutul său a fost remarcat de public, tânăra având siguranța unui model experimentat.

Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a fost una dintre surprizele evenimentului desfășurat între 11 și 14 septembrie la Cluj-Napoca, un festival care a reunit peste 100 de creatori de modă din 12 țări. Podiumurile au fost amenajate în două spații de referință pentru oraș – Casino Centru de Cultură Urbană și Cinema Teatru „Florin Piersic”. Acolo, Irina a impresionat prin atitudine și grație, confirmând că are potențial pentru o carieră în modă.

Pe rețelele sociale, adolescenta a împărtășit imagini de la repetiții, unde a arătat cât de serioasă se pregătește pentru a intra în lumea modei. Deși își dorește să urmeze un drum profesional în medicină, apariția sa pe podium sugerează că are și resursele necesare pentru a urma pașii mamei sale în industria fashion-ului.

Irina Columbeanu vrea o carieră în Medicină

Dincolo de noul început pe scenă, Irina Columbeanu rămâne apropiată de tatăl său. Irinel Columbeanu trăiește acum într-un cămin de bătrâni din Ghermănești, iar fiica sa îl vizitează ori de câte ori revine în țară. Sprijinul său emoțional este constant, chiar dacă tatăl trece prin dificultăți de sănătate și financiare.

Irina, care și-a petrecut copilăria în România, a declarat că are multe amintiri frumoase legate de această perioadă și a luat în calcul posibilitatea de a urma Facultatea de Medicină la Cluj. Între timp, însă, planurile i s-au schimbat, după ce a fost acceptată la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din SUA – New York University. Acolo se va muta curând, părăsind Malibu, locul unde a crescut în ultimii ani.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mărturisit Irina Columbeanu în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

