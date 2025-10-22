Irina Columbeanu răspunde criticilor care spun că nu-și ajută tatăl : „Am muncit toată vara ca să-l sprijin/ Gențile nu sunt ale mele”

Irina Columbeanu are o relație apropiată cu tatăl ei, pe care îl vizitează de fiecare dată când se întoarce în țară. Deși a fost criticată pentru faptul că „nu face suficient” pentru Irinel Columbeanu, tânăra de 18 ani spune că îl sprijină atât moral, cât și financiar, și că zvonurile despre gențile de lux sau lipsa de implicare sunt nefondate.

Fiica Monicăi Gabor a povestit că, de fiecare dată când vine în România, își petrece timpul alături de tatăl ei, îl scoate la plimbare sau la restaurant și încearcă să îi facă zilele mai frumoase. Într-un interviu recent, Irina a vorbit deschis despre criticile la adresa ei și despre felul în care le privește.

„Încerc să nu le răspund celor care dau hate, pentru că știu că au frustrările lor. Mă amuză uneori, pentru că sunt femei de 70 de ani care comentează la o fată de 18 ani. E puțin trist”, a spus Irina, potrivit „Fresh by Unica”.

În ceea ce privește gențile scumpe cu care a fost văzută, Irina a explicat că nu îi aparțin, ci sunt ale mamei sale, Monica Gabor.

„Sunt gențile mamei mele. Ea a muncit pentru ele și e foarte darnică, mă lasă să le împrumut. Îmi place stilul ei, e foarte classy și sper ca într-o zi să am o garderobă la fel de frumoasă”, a adăugat tânăra.

Irina a subliniat că muncește pentru a-și ajuta tatăl și că face tot ce îi stă în putință pentru a-i fi alături. „Toată vara am încercat să fac cât mai multe colaborări în online ca să strâng bani și să-l pot ajuta. Și în America am lucrat la restaurant și i-am trimis bani. Nu am de ce să mă afecteze comentariile, pentru că știu ce fac și știu cât mă implic”, a spus ea.

Detalii despre viața din SUA

Fiica lui Irinel Columbeanu a vorbit și despre sprijinul oferit de mama sa și de partenerul acesteia, Mr. Pink: „Și mama, și Pink l-au ajutat foarte mult. Cu toții încercăm să-l sprijinim cât putem. Mai sunt și câțiva prieteni ai lui care i-au rămas aproape.”

Totodată, Irina a confirmat că tatăl său se confruntă cu probleme de sănătate, menționând că acesta a fost diagnosticat cu Alzheimer cu debut precoce, deși inițial nu a acceptat acest lucru.

„Am observat că începe să uite lucruri recente, să rătăcească obiecte și să se încurce în vorbe. Am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate, iar după luni de rugăminți, diagnosticul a fost confirmat”, a povestit Irina.

