Irina Deleanu, fotomodel înaintea Cupei Mondiale de la Cluj. E una dintre cele mai frumoase femei din sportul românesc

Președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică și-a ales ținutele pentru marea competiție programată între 12 și 14 iulie.

Pregătirile pentru Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca sunt în toi. Nu doar sportivele sunt gata, dar și președintele federației de specialitate, Irina Deleanu.

Cunoscută drept una dintre cele mai frumoase femei din sportul românesc, Irina Deleanu este un exponent al eleganței și bunului gust. Transformată pentru câteva ore în model, Irina Deleanu recunoaște că i-a fost greu să aleagă doar câteva rochii.

„Suntem prezenți aici la prietenii noștri de la magazinul Yokko să-mi aleg ținutele pentru Cupa Mondială. Atât ținutele pentru concurs, cât și pentru cocktail și pentru party-ul de după. Am descoperit aici o lume de vis, o lume de basm. Niște culori extraordinare, rochii superbe, croieli superbe și sunt foarte încântată, abia aștept să mai încerc câteva rochițe.

Clar mă reprezintă, pentru că bradul Yokko mi se potrivește foarte bine și din punct de vedere al croiului, dar și ca pasteluri și ca imprimeuri. În plus, la o vârstă trebuie să te îmbraci un pic mai acoperit, mai decent. Ideea e că prin aceste ținute se păstrează feminitatea, se păstrează naturalețea creațiilor și îmi plac foarte mult” – Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Ea spune că rochiile sunt obiectul vestimentar cel mai des întâlnit în garderoba sa.

„Cred că am peste 100 de rochii de toate felurile și evident atunci când merg la un eveniment niciodată nu am ce îmi trebuie. Mereu îmi trebuia mai scurtă, mai lungă, mai decoltată, mai nedecoltată, mai îmbrăcată. Ca orice femeie, niciodată noi nu avem ceea ce ne trebuie în garderobă, oricât de multe rochii am avea” – Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Ads

În ceea ce privește machiajul, Irina Deleanu a devenit expertă să se aranjeze singură.

„Eu mă aranjez, pentru că fiecare femeie își cunoaște defectele și calitățile. Și potențez ce e bine la față, estompez ce nu e bine, iar coafura și machiajul sunt în ton, în așa fel încât finalul să fie OK” – Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Chiar dacă iubește să fie elegantă, Irina Deleanu recunoaște că în zilele în care nu are îndatoriri oficiale sau întâlniri, adoră să stea în ținute lejere.

„Clar prefer și ținute lejere. În zilele când nu am întâlniri, interviuri, nu merg la vreo emisiune la TV sau la vreo ședință prefer ținutele lejere” – Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Pentru a putea face față tuturor îndatoririlor unei zile de lucru, Irina Deleanu are un regim special.

„Am același regim strict de sport dimineața, dietă, meditație, îmbrățișat de copaci, același regim strict care mă ajută să pot să îndeplinesc toate task-urile zile” – Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Pentru Cupa Mondială, Federația Română de Gimnastică Ritmică a pregătit numeroase surprize pentru iubitorii sportului. Una dintre ele a fost deconspirată chiar de Deleanu: spectatorii o vor putea cunoaște personal pe Amalia Lică, cvadruplă campioană a Europei la junioare!

„Avem o surpriză pentru toți iubitorii sportului: Amalia Lică, gimnasta noastră de aur, care a obținut medalii de aur la ultimul Campionat European de la Budapesta va fi prezentă la Cluj pentru o sesiune de autografe pentru toți fanii și toți cei care doresc să o întrebe impresii despre Campionatul European” – Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Ads