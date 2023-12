Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, a declarat, pentru AGERPRES, că în sportul românesc există o problemă serioasă a antrenorilor, care nu sunt retribuiţi pe măsura muncii pe care o depun.

"La nivel general al sportului, există clar o problemă a antrenorilor şi asta şi din cauza faptului că nu sunt retribuiţi cum se cuvine. Eu v-am spus că noi avem doar patru antrenoare, care lucrează din pasiune. Aceasta este cea mai mare problemă, că nu sunt retribuiţi cum se cuvine la nivelul sacrificiilor pe care le fac, pentru că este o meserie destul de grea şi presupune foarte multe renunţări, practic eşti cu sufletul acolo sută la sută, nu mai ai familie, nu mai ai nimic, nu mai ai viaţă", a declarat Irina Deleanu.

Ea a adus în atenţie cazul antrenoarelor de la ansamblu junioare, care au activat pro bono la Campionatele Mondiale de junioare de la Cluj-Napoca din acest an, unde sportivele pregătite de acestea au obţinut medalia de bronz.

"Spre exemplu, omoloagele din Israel ale antrenoarelor noastre, Alexandra Piscupescu şi Ştefania Preoteasa, care au obţinut medalia de bronz la ansamblu, cu Adriana Teocan, au semnat contracte pentru acest campionat în valoare de 5.000 de euro pe lună. Iar antrenoarele noastre au lucrat benevol, pentru că nu am găsit nicio formulă să le includ nicăieri. Dar au făcut-o pentru că era campionatul în România şi am spus că nu putem să nu apărem cu proba de ansamblu. Şi nu numai că am apărut, dar am făcut şi performanţă", a afirmat preşedinta FRGR.

Irina Deleanu consideră că grila salarială a antrenorilor ar trebui crescută de Guvern, fiind aproape imposibil ca tehnicienii să fie plătiţi din surse extrabugetare, în cazul unor federaţii cu vizibilitate mai mică.

"Eu cred că această problemă ar trebui cumva reglementată de Guvern, să crească grila salarială, nu ştiu. Pentru că ideea de a aduce sume extrabugetare şi a plăti antrenori este o utopie, dacă ne gândim la nişte federaţii care nu au o vizibilitate la fel de mare ca fotbalul. Şi atunci nu ai sponsori care să asigure nişte salarii pe măsură", a explicat oficialul federaţiei de gimnastică ritmică.

În ceea ce priveşte numărul de antrenoare, Deleanu a afirmat că federaţia "stă bine", fiind mulţumită de activitatea acestora.

"Noi stăm destul de bine în ceea ce priveşte antrenorii, adică avem o serie de antrenoare tinere, patru la număr, care sunt foarte pasionate şi pot face meseria la nivel înalt, să preia ceea ce a lăsat doamna Maria Gârbă ca moştenire. Şi sunt toate gimnaste crescute de doamna Maria. Pentru nevoile federaţiei noastre sunt de ajuns, sunt antrenori ambiţioase, şcolite, sunt autodidacte, se interesează, se perfecţionează. Sunt foarte mândră de ele şi le susţin din tot sufletul", a declarat preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu.

La Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică pentru junioare de la Cluj Napoca, din luna iulie, România a cucerit două medalii, argint la cerc, prin Amalia Lică, şi bronz, cu echipa de ansamblu.