Lumea bună din gimnastica ritmică și nu numai și-a dat întâlnire la gala de final de an. La eveniment, Irina Deleanu, cea care conduce această federație de 21 de ani, a avut o apariție spectaculoasă.

În frunte cu Irina Deleanu, sportivele de la ritmică au etalat ținute desprinse din reviste. Șefa gimnasticii ritmice a ales o rochie demnă de premiile Oscar: lungă, aurie, mulată pe corp. Ca să fie într-o formă de zile mari, Irina a recunoscut că a mâncat foarte puțin și a făcut mult sport.

„A fost o ținută aleasă pe ultima sută de metri, aveam în plan să port o altă rochie, dar acea rochie conținea culoarea roșie, iar culorile acestei gale au fost negru, alb și auriu. Și am ales să îmi cumpăr o rochie aurie” -Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Cel mai sexy președinte de federație din România recunoaște că face eforturi mari să fie într-o formă fizică foarte bună!

„Anul acesta a fost numai cu o masă pe zi și atunci când îmi era foame, îmi făceam un ceai și dacă îmi mai era foame, îmi mai făceam un ceai” -Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

După gală, Irina vrea să își facă toate poftele culinare.

„Chiar râdeam cu maseur-ul meu și îi spuneam că după această gală o să dau drumul la viață. Aș vrea ca de aceste sărbători să trăiesc și eu puțin, că din ianuarie sunt din nou la regim” -Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Și șefa Agenției Naționale pentru Sport a fost prezentă la Gala Gimnasticii Ritmice. Elisabeta Lipă a avut numai cuvinte de laudă la adresa Irinei Deleanu.

„Nu aș vrea să o laud pe Irina, dar nu am ce să fac! Este un președinte pe care îl dai afară pe ușă și ea intră pe geam și când geamul este închis ea găsește o portiță să intre” -Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Și sportivele au fost la înălțime

Sportivele de la gimnastică ritmică au arătat încă o dată cât de frumoase și de grațioase sunt. La Gala Gimnasticii Ritmice, fetele s-au întrecut în ținute elegante. Amalia Lică, cea mai bună junioară din România, a ținut să iasă în evidență cu o salopetă albă. „M-am gândit că multă lume vine în negru și am zis să vin diferit. Mă simt foarte bine îmbrăcată așa, pentru că nu de multe ori avem ocazia și mie îmi place foarte mult” – Amalia Lică componentă a lotului național de gimnastică ritmică al României.

Cele două perechi de gemene din ansamblu de junioare al României au gusturi diferite la îmbrăcăminte.

Irene și Alexandra Pătrășcu și-au ales ținutele în funcție de personalitatea lor.

„Nu ne place să ne îmbrăcăm la fel și de mici am fost învățate să avem personalitați diferite. Nici nu ne plac aceleași lucruri” -Irene Pătrașcu, componentă a lotului național de gimnastică ritmică.

„Mă simt bine așa îmbrăcată. Într-un fel am făcut schimb de personalități cum ne-am îmbrăcat. Dacă le-am fi arătat prietenilor doar ținutele ar fi spus că eu mă îmbrac ca Irene și ea ca mine” -Alexandra Pătrașcu, componentă a lotului național de gimnastică ritmic.

În schimb, Carina și Andra Crainic, care sunt gemene identice, și-au ales și rochiile la fel.

„Ținutele le-am ales înainte cu o zi să venim aici. Am stabilit cu celelalte colege din proba de ansamblu să fim îmbrăcate în negru și cu accesorii aurii” – Carina Crainic, componentă a lotului național de gimnastică ritmică.

,Christina Drăgan, sora Annaliesei Drăgan, gimnastă calificată la Jocurile Olimpice de la Paris și care se recuperează în America după o intervenție chirugicală, s-a simțit foarte bine în rochia pe care a îmbrăcat-o la gală.

„Destul de rar avem ocazia să ne îmbrăcăm elegant. Îmi place foarte mult când am ocazia, mă simt mai mult ca o fată decât ca o sportivă” -Christina Drăgan, componentă a lotului național de gimnastică ritmică al României.

2023 a fost un an foarte bun pentru gimnastică ritmică din România.

„Sunt foarte emoționată la acest final de an, a fost cel mai frumos din viața mea, atât profesional, cât și personal, am avut reușite și cu copii mei și cu sportivele. Am adus primul Campionat Mondial de gimnastică în România, avem o sportivă calificată la Jocurile Olimpice, pe Annaliese Drăgan, și putem spune că obiectivele federației au fost îndeplinite. La Campionatul Mondial de la Cluj am obținut medalia de bronz cu echipa României și avem o vicecampioană mondială, pe Amalia Lică la proba de cerc” -Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Toată lumea așteaptă sărbătorile

Atât sportivele,, cât și Irina Deleanu așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă.

„De Crăciun îmi voi face toate poftele. Preparatele mele preferate sunt piftia de curcan și salata de beauf cu vită”-Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

„Pentrun mine, Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare din an pe care o petrec alături de familie. Gătesc împreună cu mama și, de fiecare dată, mama mă surprinde cu un preparat nou. Abia aștept să văd ce îmi pregătește anul acesta” - Amalia Lică componentă a lotului național de gimnastică ritmică al României.

Deși le plac dulciurile, fetele nu vor să exagereze de sărbători.

„Nu vrem să punem kilograme pe noi pentru că după, tot nouă ne va fi greu la antrenamente” -Andra Crainic componentă a lotului național de gimnastică ritmică al României.

Cea mai norocoasă dintre sportive este Christina Drăgan. Frumoasă gimnastă își va petrece sărbătorile de iarnă la căldură, în Los Angeles, acolo unde părinții ei locuiesc. Și sora sa mai mare, Annaliese este peste Ocean, acolo unde se recuperează după o intervenție chirurgicală.

La Gala Gimnasticii Ritmice, Annaliese a fost premiată în lipsă sportiva anului 2023.

Surorile Drăgan sunt antrenate de Maria Gîrbă, antrenor emerit. Locul 2 al podiumului a fost ocupat de Amalia Lică, iar pe locul 3 s-au clasat Lisa Garac și ansamblul de junioare format din Andra și Carina Crainic, Arianna Alexandru, Andreea Năstasă, Alexandra și Irene Pătrașcu, Eva Vencu.

Sportivele sunt antrenate de Alexandra Piscupescu și Ștefania Prioteasa Chiriac.

