Fosta iubită a lui Ion Țiriac ține o dietă specială. La 47 de ani are un corp impecabil FOTO

La 47 de ani, Irina Deleanu conduce Federația Română de Gimnastică Ritmică de șase mandate și a fost realeasă în funcție, în februarie, în unanimitate.

Frumoasa despre care s-a scris că ar fi avut o relație și cu Ion Țiriac, neconfirmată în ciuda faptului că au fost văzuți împreună la restaurante, unde omul de afaceri a venit cu un buchet uriaș de flori, se află în vacanță în Spania, la Marbella, de unde a postat o serien de fotografii care mai de care mai spectaculoase, făcând o adevărată paradă a costumelor de baie.

Mamă a doi copii, ea a dezvăluit secretul siluetei sale perfecte, dar și plăcerea vinovată de care se bucură uneori doar dimineața.

„Mănânc foarte multă proteină, carne de vită, broccoli, spanac, sparanghel și chiar a ajuns să îmi placă. Totuși, am descoperit niște eclere, care au două păcate: pe lângă caloriile pe care le au, sunt și cu cafea și dacă, Doamne ferește, le mănânci seara nu mai dormi!! Nu am urmat niciodată diete drastice și am avut probleme cu greutatea după ce am născut, dar mi-am revenit. După 40 de ani, femeile trebuie să aibă grijă de ele pentru că metabolismul lucrează mult mai greu", a dezvăluit Irina Deleanu, conform gsp.ro.

Irina face minimum 10.000 de pași pe zi și merge la sală pentru a se menține în formă.

Cât privește viața personală, Irina Deleanu a fost măritată de trei ori, dar fiecare mariaj a fost sortit eșecului.